İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu’nun verdiği bilgiye göre; Prof. Dr. Volkan Yılmaz, Çorum’da bir dizi toplantı ve ziyaretlere katılacak, partililerle ve vatandaşlarla buluşacak. Saat 12.00’de parti binasında basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalar yapacak olan Volkan Yılmaz, ziyaretçilerle görüştükten sonra esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

Saat 15.00’de Çorum Baro Binasının açılış törenine katılacak olan Yılmaz, saat 15.30’da Türk-İş Çorum İl Başkanlığını, saat 16.00’da ise Belediye-İş Çorum Şubesi’ni ziyaret edecek.

İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, Volkan Yılmaz’ın programına tüm partilileri ve Çorum halkını davet etti.

Muhabir: SELDA FINDIK