Çorum’da görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanları, Çorum İl Emniyet Müdürü olarak atanan ve görevine yeni başlayan Barış Erkol’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Basın mensupları Barış Erkol’a yeni görev yerinde başarılar diledi.

Sohbet havasında gerçekleştirilen ziyarette kent genelinde güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Çorum’a atama kararnamesi yayınladıktan sonra kentin asayiş ve güvenliği ile ilgili bilgi aldığını belirten Erkol, Çorum’un daha huzurlu ve güvenli bir il olması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.