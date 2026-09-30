Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çorum’un Gülabibey Mahallesi’nde bulunan 4674 ada, 2 ve 3 parseller üzerindeki vakıf taşınmazı için kat karşılığı inşaat ihalesi düzenleyecek.

Toplam 1.300 metrekare yüzölçümüne sahip arazi üzerinde gerçekleştirilecek konut projesinin tahmini bedeli 42 milyon 510 bin lira olarak belirlendi. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif yöntemiyle yapılacak.

VAKFA EN AZ 8 DAİRE VERİLECEK

İlanda yer alan asgari şartlara göre, A Blok’un zemin katındaki 2, birinci katındaki 4, ikinci katındaki 6 ve üçüncü katındaki 8 numaralı daireler vakfa bırakılacak.

B Blok’ta ise zemin kattaki 1, birinci kattaki 3, ikinci kattaki 5 ve üçüncü kattaki 7 numaralı daireler vakfa verilecek. Böylece toplam 8 bağımsız bölümün yanı sıra 10 bin lira nakit ödeme de ilgili vakfa aktarılacak.

İHALE 13 EKİM’DE

İhale, 13 Ekim Salı günü saat 14.30’da Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.