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Gözaltı işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen Polat, savcılıktaki ifade işlemi sırasında fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sorgu kaldığı yerden devam etti.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında sosyal medyada paylaşılan bir görüntüdeki ifadeleri gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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