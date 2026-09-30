Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında sosyal medyada paylaşılan bir görüntüdeki ifadeleri gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İFADE SIRASINDA FENALAŞTI
Gözaltı işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen Polat, savcılıktaki ifade işlemi sırasında fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sorgu kaldığı yerden devam etti.
Kaynak: sondakika.com