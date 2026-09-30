Çorum Çalışma ve İş Kurulu İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle, işsiz vatandaşların istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla başlatılan toplam 80 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında kura düzenlendi.

9 ay sürecek program kapsamında katılımcıların spor tesislerinde temizlik, bakım-onarım, spor ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi alanlarında görev yapacağı belirtildi. Bu kapsamda 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar alınan 831 başvuru arasından kura ile 80 kişi belirlendi.

KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Kura çekilişi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yapıldı. Kura sonunda belirlenen kişiler 5 Ekim 2026 – 30 Haziran 2027 tarihleri arasında çalışacak, çalıştıkları gün başına net 1.083,00 TL cep harçlığı alacak ayrıca İŞKUR tarafından iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri karşılanacak.

MERKEZ VE İLÇELERE

Buna göre toplam 80 kişilik program kapsamında kontenjanların ilçelere göre dağılımı şöyle: “Çorum Merkez: 46 (25 kadın-21 erkek – 519 başvuru), Alaca: 4 (2 kadın-2 erkek-53 başvuru), Bayat: 2 (9 başvuru), Boğazkale: 1 (2 başvuru), Dodurga: 2 (12 başvuru), İskilip: 4 (2 kadın-2 erkek-24 başvuru), Kargı: 2 (10 başvuru), Laçin: 1 (6 başvuru), Mecitözü: 2 (18 başvuru), Oğuzlar: 3 (15 başvuru), Ortaköy: 2 (23 başvuru), Osmancık: 5 (2 kadın-3 erkek-90 başvuru), Sungurlu: 5 (3 kadın-2 erkek- 45 başvuru) ve Uğurludağ: 1 (5 başvuru)”

Kura çekilişi sonuçları İŞKUR İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü internet sitesinde yayınlandı.