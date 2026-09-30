Çorum Belediyesi, Akşemseddin ve İskilip caddelerinin kesişiminde hayata geçirilecek Genç Park Projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede kamulaştırma ve yıkım çalışmaları devam ederken, proje tamamlandığında meydanı, otoparkı, süs havuzu ve yeşil alanlarıyla şehrin yeni buluşma noktalarından biri olacak.

Belediye tarafından kent yaşamına yeni bir soluk kazandırmak amacıyla hazırlanan Genç Park Projesi için sahadaki çalışmalar devam ediyor. Akşemseddin ve İskilip caddelerinin kesişiminde gerçekleştirilecek proje kapsamında bölgede kamulaştırma ve yıkım işlemleri sürdürülüyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge; meydan, otopark, süs havuzu ve yeşil alanlarıyla modern bir yaşam alanına dönüştürülecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ