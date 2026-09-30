Uşak'ın Banaz ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren Uşak Seramik, borçlarının yeniden yapılandırılması ve ticari faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi amacıyla konkordato başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirket hakkında geçici mühlet kararı verirken üç kişiden oluşan konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

MAHKEMEDEN ŞİRKETE KORUMA

Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 29 Eylül 2026 tarihli kararıyla Uşak Seramik'in konkordato sürecine ilişkin bir dizi tedbir aldı. Karar kapsamında kanunda belirtilen imtiyazlı alacaklar dışında şirket hakkında geçici mühlet süresince yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Daha önce başlatılmış takipler de duracak. Rehinli alacaklar için takip yapılabilecek ancak geçici mühlet boyunca rehinli malların satışı gerçekleştirilemeyecek. Mahkeme ayrıca şirketin mali durumunu ve konkordato sürecini takip etmek üzere üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti atadı.

ÖDEME SIKINTISI YAŞANMIŞTI

Konkordato başvurusundan kısa süre önce Uşak Seramik'te dikkat çeken bir ödeme sorunu yaşandı. Şirketin ihraç ettiği özel sektör borçlanma aracına ilişkin 22 Eylül'de gerçekleştirilmesi gereken itfa ve kupon ödemesi zamanında yapılamadı. Uşak Seramik, yaşanan gecikmenin ödeme ve fon aktarımı sırasında meydana gelen teknik ve operasyonel bir aksaklıktan kaynaklandığını açıklamıştı. Şirket, ödemenin 23 Eylül'de gerçekleştirilmesi amacıyla işlemlerin sürdüğünü bildirmişti.

BORSA İSTANBUL'DAN UŞAK SERAMİK KARARI

Konkordato sürecinin başlamasının ardından Borsa İstanbul da Uşak Seramik hisseleriyle ilgili harekete geçti. Borsa İstanbul, USAK koduyla işlem gören şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda Uşak Seramik hisselerinin işlem sırası 30 Eylül'de kapalı kalacak. Şirket payları 1 Ekim'den itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başlayacak.

HİSSELER İÇİN DAHA ÖNCE DE TEDBİR ALINMIŞTI

Uşak Seramik hisseleri hakkında konkordato sürecinden önce de Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında önlem uygulanmıştı. USAK paylarında 25 Eylül'den itibaren açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilmişti. Söz konusu tedbirin 23 Ekim 2026 seans sonuna kadar devam edeceği açıklanmıştı.

GÖZLER KONKORDATO SÜRECİNDE

Uşak Seramik'in bundan sonraki sürecinde mahkemenin vereceği kararlar ile görevlendirilen konkordato komiser heyetinin şirketin mali yapısına ilişkin yapacağı incelemeler belirleyici olacak.Şirket ise konkordato başvurusunun borçların yeniden yapılandırılması ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

