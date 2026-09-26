UNESCO Dünya Mirası olan Hattuşa’da Kadeş Barış Antlaşması’na ait yeni bir parçanın bulunmuş olmasını büyük bir ilgiyle ve heyecanla karşıladıklarını belirten Alper Bilan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Büyükelçiliklerde ve üniversitelerde Hitit uygarlığının tanıtımı için özel etkinlikler ve geniş kapsamlı Hitit Günleri düzenleyen bir vakıf olarak, tarih zenginliklerimizi turizmin hizmetine sunma adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ancak, Çorum turizmini zenginleştirmenin yolu, bu topraklardan çıkarılan eserlerin, ilimizde bulunan müzelerde sergilenmesinden geçiyor. Bu konuda, Çorum’un iradesini güçlü biçimde ortaya koymalıyız.”

Muhabir: Haber Merkezi