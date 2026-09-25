Marmaris’te yaşayan hemşehrimiz, emekli Bağ-Kur Genel Müdürü Yüksel Demirer’in kayınbiraderi, TEDAŞ’tan emekli Nabi Yarımca (69) dün akşam saat 21.00 sıralarında böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bir dönem Çorum’un tanınmış nakliyeci ve madencilerinden “Tek Mehmet” namıyla maruf, merhum Mehmet Yarımca ile merhume Ramise Yarımca’nın oğulları, Sevengül Demirer’in kardeşi, Nazmi ve Necmi Yarımca’nın ağabeyleri, Nur Yarımca’nın eşi, Murat, Ezel ve Erdi Yarımca’nın babaları, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü görevlisi Ertan Üğüten’in halasının oğlu olan Nabi Yarımca’nın cenazesi, bugün Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Nabi Yarımca, Arap Çelik ve Hatice Arar’ın cenaze namazlarını, Akşemsettin Camii İmam-Hatibi Zeki Akbatu kıldırdı.

Cenaze namazına, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Gökay, önceki Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Yeni Parti İl Genel Meclisi üyeleri Ümit Er ve Yusuf Sapancı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve her üç ailenin yakınları katıldı.

ÇORUM HABER merhumlara ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler.