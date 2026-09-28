Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen H.Ö., M.G., F.G. ve E.A'yı takibe aldı.

Ekiplerin takibi sırasında şüphelilerin Çorum-İskilip kara yolu üzerinde yol kenarına bıraktıkları uyuşturucu maddeyi almak üzere bölgeye geldikleri belirlendi.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, yol kenarına bıraktıkları uyuşturucu maddeyi alırken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 29 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ö., M.G., F.G. ve E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.