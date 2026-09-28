Edinilen bilgilere göre kaza, Yıldızeli ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede meydana geldi. Muzaffer Karaca’nın kullandığı aracın lastiği patladı. Karaca, lastikçi sormak amacıyla yolun karşısında bulunan akaryakıt istasyonuna gitti. Daha sonra aracının bulunduğu tarafa geri dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Karaca’ya, seyir halindeki bir otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muzaffer Karaca’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Karaca’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ve otopsi işlemlerinin ardından *Ankara’nın Ortaköy ilçesindeki mezarlıkta* toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.