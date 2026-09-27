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Kaza nedeniyle ulaşım, Samsun istikametinde kontrollü olarak sağlandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü A.Y. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Y.T. ve K.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

A.Y. idaresindeki 34 CHD 611 plakalı otomobil ile S.T.’nin kullandığı 06 FCB 508 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun Karayolu Atçalı Kavşağı’nda çarpıştı.

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