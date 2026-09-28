Show Ana Haber’de yer alan iddialara göre Çürük, düğün sonrasında eşinin akrabalarının “Seni eve bırakalım” diyerek kendisini araca bindirdiğini anlattı. Yolculuk sırasında üzerindeki altın takıların alındığını, başında şişe kırılarak darbedildiğini ve ardından ormanlık bir alanda bırakıldığını iddia etti.

"BANA DESTEK OLUN"

Çürük, "Bana destek olun lütfen, sesimi duyun. Kime güveneceğiz bilemiyorum. Tek isteğim cezasız kalmamaları" ifadesini kullandı.

Yoldan geçen sürücüler tarafından bulunan Çürük’ün şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı.