Kaza, Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi ile Malazgirt Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.O. idaresindeki 19 ADY 837 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile C.K. yönetimindeki 19 AFE 210 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen çocuk savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı