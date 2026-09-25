Çorum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, JASAT ekiplerince 17-24 Eylül tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, “Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma” suçundan 13 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Ekipler ayrıca “Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma” suçundan 9 yıl 7 ay, “Kasten Öldürme” suçundan 8 yıl 4 ay, “Basit Cinsel Saldırı” suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün, “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 6 yıl 3 ay, “Taksirle Ölüme Neden Olma” suçundan 6 yıl 3 ay, “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan 5 yıl ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişiyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, faili meçhul olayların aydınlatılması ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden jandarmaya bildirmesinin olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.