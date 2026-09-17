17 Eylül 1985 tarihinde yayın hayatına giren gazeteniz ÇORUM HABER, bugün 41 yılı geride bırakıp 42. yılına adım atıyor; “Çorum’u Sevenlerin Gazetesi” olarak Çorum’a ve Çorumlu’ya karşı taşıdığı sorumluluğun bilinci içinde…

ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ise, meslekte 56 yılı geride bırakıp 57. yılına giriyor.

Mehmet Yolyapar, Eylül 1970 tarihinde Çorum Ekspres Gazetesi’nde muhabir olarak mesleğe adım atmış, bu gazeteyle Yeni Gün Gazetesi’nin birleşmesi sonucu “Çorum” adını alan gazetede Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Müdürü olarak mesleğini sürdürmüştü.

Yolyapar, 1970’li yıllarda TRT ve Hürriyet muhabirliklerini de yapmış, ayrıca Maden-İş Sendikası’nın yayın organı Ocak Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenmişti.

Mehmet Yolyapar, 17 Eylül 1985 tarihinde haftalık olarak ÇORUM HABER Gazetesi’ni çıkarmaya başladı. Baytaş Basım Yayım ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak da, 5 Haziran 1986’da günlük yayına geçen gazetesini yönetmeye devam ediyor.