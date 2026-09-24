Arif K.’nın kullandığı 19 ADL 204 plakalı otomobil ile Cemal T. idaresindeki 19 AY 403 plakalı otomobil Samsun-Çorum Karayolu Palabıyık Köyü yol ayrımında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan Gülseren T. ve Ilıman T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.