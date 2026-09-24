Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden araç satmak ve satın almak isteyen bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada, şüphelilerin araç almak isteyen kişilerden kapora adı altında para aldıkları, araçlarını satmak isteyen kişileri ise kendilerini noter görevlisi olarak tanıtarak dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle 55 ilde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edildi.

Bunun üzerine Çorum merkezli Mersin, İzmir ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin noter görünümü verdikleri villada ve adreslerinde yapılan aramada, sıramatik zili, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, cep telefonları, SIM kartlar ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç., B.Ç. ve Ç.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

D.Y.G., S.K.P., B.A., M.S., V.A., B.T., D.Ş., D.Ç., E.A., M.A.K., S.A., Y.S., B.A.A., B.C. ve Ö.S. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.