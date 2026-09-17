Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Sağlık Tesisleri Değerlendirme Standartları (SDS) kapsamında, 2026 yılının 3. dönem değerlendirme ve denetim çalışmaları Çorum genelinde tamamlandı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında kentteki 5 sağlık tesisinde yerinde değerlendirme yapıldı.

Bu kapsamda Alaca Devlet Hastanesi, Ortaköy Devlet Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekipler tarafından incelendi.

BİRÇOK BİRİM MERCEK ALTINA ALINDI

Değerlendirme ziyaretlerinde hastanelerin hizmet süreçleri, hizmet kalitesi, hasta ve çalışan güvenliği, kurumsal işleyiş ve belirlenen standartlara uyumları kapsamlı şekilde ele alındı.

İncelemelerde poliklinik, acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin sunulduğu birçok birim değerlendirildi.

Mevcut uygulamalar yerinde incelenirken, tespit edilen hususlar sağlık tesisi yöneticileri ve ilgili çalışanlarla birlikte değerlendirildi. İhtiyaç duyulan alanlarda hizmet süreçlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler ve iyileştirme başlıkları da ele alındı.

“AMAÇ HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK”

2026 yılı 3. dönem SDS değerlendirmeleriyle sağlık tesislerinin hizmet sunum süreçleri bütüncül bir yaklaşımla gözden geçirildi. Çalışmayla sağlık tesislerinin güçlü yönlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi amaçlandı.

Değerlendirme sonuçları doğrultusunda gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanacağı ve uygulamaların takip edileceği bildirildi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerinde hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin en üst düzeyde tutulması ve belirlenen standartlara uyumun sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ