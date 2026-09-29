Çorum Valiliği koordinasyonunda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen merkez, gençlerin mesleki becerilerini sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeyi amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun olarak hazırlanan ÇOSEM’de kalite ve metroloji, kaynakçılık, talaşlı imalat, robotik, hidrolik, pnömatik ve teknik çizim alanlarında uygulamalı eğitim verilecek. Eğitim altyapısında CNC, CAD/CAM, endüstriyel robotik, PLC, 2D ve 3D modelleme ile mühendislik analizlerine yönelik teknolojiler bulunuyor.

Öğrencilerin yetenekleri değerlendirilecek

Merkeze belirli kriterlere göre kabul edilecek öğrencilerin yetenekleri ve mesleki yatkınlıkları uzman ekiplerce değerlendirilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerin sanayi kuruluşlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Sanayici, akademisyen, teknik personel ve öğrencileri bir araya getirecek ÇOSEM’de uluslararası projeler ve kurumlar arası iş birlikleriyle eğitim ve istihdam çalışmalarının desteklenmesi planlanıyor.



“Bu Çorum’un projesi”

Ziyarette konuşan Vali Çalgan, merkezin gençlere mesleki becerilerin yanında iş ahlakı ve çalışma disiplini kazandırmasını hedeflediklerini söyledi. Sanayicilerin desteğine dikkat çeken Çalgan, “Bu Çorum’un projesi, örnek bir proje. Merkezimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Vali Çalgan, incelemeleri sırasında ÇOSEM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Gazel, Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Bünyamin Çiçek ve Kurum Müdürü Tarık Buğra Kaplan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve OKA İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç da hazır bulundu.