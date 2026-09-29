Psikolojik danışmanlığın bireylerin kendilerini tanımalarına, yaşamlarındaki güçlüklerle baş etmelerine ve sağlıklı kararlar almalarına destek olduğunu belirten Yücel, mesleğin önemine dikkat çekti.

Psikolojik danışmanların eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve çalışma hayatı gibi pek çok alanda görev üstlendiğini ifade eden Yücel, psikolojik danışmanlığın yalnızca sorun yaşandığında başvurulan bir hizmet olmadığını, koruyucu ve önleyici ruh sağlığı çalışmalarında da önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Yücel, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İnsanın kendini tanıma, güçlüklerle baş etme ve yaşamına yön verme yolculuğunda yanında olmak; büyük bir sorumluluk ve insan hayatına dokunan kıymetli bir emektir. Okullarda, üniversitelerde, kamu kurumlarında ve yaşamın farklı alanlarında insanın psikolojik iyi oluşuna katkı sunan tüm meslektaşlarımızın 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü’nü kutluyorum.”

Mesleğin hak ettiği değeri gördüğü ve koruyucu ruh sağlığı hizmetlerindeki yerinin güçlendiği bir gelecek temennisinde bulunan Yücel, psikolojik danışmanlara emekleri için teşekkür etti. Yücel mesajını, “İyi ki psikolojik danışmanız. İyi ki insanın yanında, insan için varız. Tüm meslektaşlarıma sevgi, saygı ve dayanışma dileklerimle” sözleriyle tamamladı.