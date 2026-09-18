Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında Çorum İl Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliğine gidildi.

Kararnameyle Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Çorum İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Barış Erkol'un özgeçmişi

1990 yılında Ankara Polis Kolejine giren Barış Erkol, 1998 yılında Polis Akademisinden mezun oldu.

Bursa, Rize ve Ankara'da çeşitli görevlerde bulunan Erkol, Emniyet Genel Müdürlüğünde de görev yaptı.

Erkol, 15 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bayburt İl Emniyet Müdürü olarak atanmış ve 23 Ağustos 2024'te görevine başlamıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Erkol, yeni kararnameyle Çorum İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında 39 ilin emniyet müdürü değişirken, 24 il emniyet müdürü de Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.