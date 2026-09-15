Arca Çorum FK’nın 7. haftadan 16. haftaya kadar oynayacağı karşılaşmaların tarih ve saatleri belli oldu. Kırmızı-siyahlılar, bu süreçte Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Göztepe, Erzurumspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Kocaelispor, Trabzonspor, Amedspor ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Arca Çorum FK’nın 10 haftalık programı şöyle:
"11 Ekim Pazar 16.00: Gaziantep FK - Arca Çorum FK
16 Ekim Cuma 20.00: Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor
25 Ekim Pazar 19.00: Göztepe - Arca Çorum FK
31 Ekim Cumartesi 13.30: Erzurumspor - Arca Çorum FK
8 Kasım Pazar 16.00: Arca Çorum FK - Fenerbahçe
23 Kasım Pazartesi 20.00: Başakşehir - Arca Çorum FK
29 Kasım Pazar 13.30: Arca Çorum FK - Kocaelispor
6 Aralık Pazar 19.00: Trabzonspor - Arca Çorum FK
11 Aralık Cuma 20.00: Arca Çorum FK - Amedspor
20 Aralık Pazar 13.30: Gençlerbirliği - Arca Çorum FK"
Çorum FK, Gençlerbirliği maçıyla ilk yarıyı tamamlayacak ve ardından devre arasına girecek.