ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatı ve eski Beyaz Saray Danışmanı Alina Habba’nın, Türk iş insanı Turhan Mildon ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sürpriz iddiayı Middle East Eye Türkiye Büro Şefi Ragıp Soylu duyururken, yaklaşık bir yıldır birlikte olan çiftin önümüzdeki ay İstanbul'da evleneceği iddia edildi.

Miller Holding CEO’su olan 29 yaşındaki Turhan Mildon’un bu ayın başında evlilik teklif ettiği 42 yaşındaki Habba ile ABD’de görev yapmış eski bir büyükelçinin yer aldığı ortak arkadaş çevresi vasıtasıyla tanıştığı öğrenildi. Mildon, ilişkilerinin herhangi bir siyasi boyutu bulunmadığını vurguladı.

TURHAN MİLDON KİM?

İş dünyasının genç isimlerinden Turhan Mildon ise üçüncü kuşak bir aile şirketi olan Miller Holding’deki CEO’luk göreviyle tanınıyor. Çamlıca Camii’nin inşaatını üstlenen Gürsoy Grubu’nun kızı Betül Gürsoy ile yaptığı ilk evliliğini Ocak 2025'te tek celsede sonlandıran Mildon, kamuoyu önünde az yer alan ve iş hayatındaki projeleriyle öne çıkan bir profil çiziyor.

Öte yandan Turhan Mildon, Arca Çorum FK’nın Asbaşkanı.