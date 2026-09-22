Çorum Belediyesince 2010 yılında başlatılan "Çorum Kalesi Restorasyon Projesi"nin ilk etabında kale içinde yer alan haneler kamulaştırılarak yıkıldı.

Ardından 2023'te başlayan ikinci etapta, 80 metreye 80 metre boyutlarında, 2,40 metre kalınlığında ve 7,35 metre yüksekliğinde olan kalenin yüzlerce yıllık taş duvarları, 3 yıllık çalışmayla güçlendirildi.

Kalenin bitişiğindeki özel mülklerin de kamulaştırılarak yıkılmasıyla tarihi yapı bağımsız hale getirildi.

Kalenin içindeki yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda Çorum Belediyesince tarihi dokuya uygun butik otel, yöresel yemek restoranı, kahvehane, oyuncak müzesi ve kale müzesi inşa edilecek.

Kale içindeki tescilli cami ile 3 konak da restore edilerek kent turizmine kazandırılacak.

- Tarihi taşlar korunarak restorasyon yapıldı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, ikinci etaptaki çalışmaların tamamlandığını ve kalenin tarihi dokusuyla yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Kale çevresindeki alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle kentsel dönüşüm uygulayacaklarını belirten Aşgın, restorasyon projesi için Hacı Bayram Veli Üniversitesinden akademik destek aldıklarını ve çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü anlattı.

Aşgın, "Mevcut taşların korunabileceklerinin dış cephede tamamı korundu. Yani herhangi bir şekilde taşlarımızda bir değişiklik yok. Korunamayacak, çürümüş, almamız gereken taşlar da diğer taşlar da bölgenin taşı olduğu için bölgede ciddi bir araştırma yapılmak suretiyle bu kalede kullanılan taşların bir benzerleriyle bu taşların restorasyonu tamamlanmış oldu." dedi.

Kale içinde titiz çalışma yürüttüklerini, jeolojik radar ile kalenin zeminini de kontrol ettiklerini dile getiren Aşgın, burada bulunan bazı tarihi eserlerin gelecekte Kale Müzesi'nde sergilenmek üzere Çorum Müzesince koruma altına alındığını bildirdi.

- Kale içine turizm tesisleri kurulacak

Çorum'un son yıllarda turizm alanında ivme kazandığını belirten Aşgın, 2024'te yaklaşık 100 bin olan ziyaretçi sayısının 2025'te 200 bine çıktığını, birkaç yıl içerisinde bu rakamı 500 bine ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çorum Kalesi'nin restorasyonu ile kale içinde kurulacak tesislerin de bu hedefe hizmet edeceğine işaret eden Aşgın, butik otel, yöresel lezzetler mutfağı, oyuncak müzesi, kale müzesi, eğitim atölyeleri ve çok amaçlı salonun ziyaretçilerin vakit geçirebileceği alanlar olarak planlandığını aktardı.

Aşgın, "Allah'ın izniyle içiyle dışıyla muazzam hareketli bir kale için önümüzdeki ekim ayında içinin ihalesini yapıyoruz. 2 yıl civarında bir süre veriyoruz. Allah'ın izniyle 2 yıl sonra da açılışını hep beraber yapmış olacağız." dedi.

- Restorasyonun maliyeti 105 milyon lira

Çalışmalar sonucunda ortaya güzel bir eser çıktığını vurgulayan Aşgın, şunları kaydetti:

"Kalenin bedenlerinin eski tarihi dokusuyla ayağa kaldırılmasının bize maliyeti 105 milyon lira. Bunun 24 milyon lirasını Kültür ve Turizm Bakanlığından hibe olarak aldık. Kalan kısmını belediyemizin bütçesinden karşıladık. Mutluyuz, çünkü yaklaşık 1000 yıllık kaleyi içiyle dışıyla yeniden ihya etmek bize nasip oldu."