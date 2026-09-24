Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Arca Çorum FK'da Teknik Direktör Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından gözler takımın başına getirilecek yeni isme çevrildi.

beIN SPORTS Muhabiri Berke Gayretli'nin haberine göre, Çorum FK yönetimi teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin bu akşam saatlerinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

GÖZLER BU AKŞAMKİ GÖRÜŞMEDE

Uğur Uçar'ın ayrılığının ardından teknik direktör konusunda hızlı hareket eden kırmızı-siyahlı yönetimin, Abdullah Avcı ile yapılacak görüşmede şartları masaya yatırması bekleniyor.

Taraflar arasında yapılacağı belirtilen görüşmenin nasıl sonuçlanacağı ve anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı ise merakla bekleniyor.