Arca Çorum FK’nın bugün Alanyaspor’la oynayacağı maça ilgi oldukça fazla. Kırmızı-siyahlı taraftarların tribünleri doldurması bekleniyor.

İç sahada alınan 3-0’lık Eyüpspor galibiyetinin ardından deplasmanda Samsunspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek puanını 7’ye yükselten Arca Çorum FK, Alanyaspor karşısında da galibiyet için mücadele edecek. Son 2 maçta alınan galibiyetin de etkisiyle kırmızı-siyahlı taraftarların maça yoğun ilgi gösterdikleri görülüyor. Satışa sunulan biletlerin tamamına yakınının satıldığı, kalan az sayıdaki biletin de maç saatine kadar satılmasının beklendiği kaydedildi.