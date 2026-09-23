Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Çorum çevrelerinde öğleden sonra başlayacak aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Valilik, beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Muhtemel risklere karşı meteorolojik uyarı yayımlandığı bildirildi.