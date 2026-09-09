Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından karşılanan Bakan Bayraktar’a, belediyenin hayata geçirdiği yenilenebilir enerji yatırımları ve geleceğe yönelik projeler hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek hareket ettiğini belirterek, şehrin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Rüzgâr, güneş ve biyokütle kaynaklarından elde edilen enerji sayesinde belediyenin enerji giderlerinin azaltıldığını ve çevre dostu, sürdürülebilir şehir hedefi doğrultusunda önemli mesafeler kat edildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Aşgın, 2025 yılı üretim rakamlarını da paylaştı.

Belediye Başkanı Aşgın, “2025 yılında yenilenebilir enerji tesislerimizden toplam 28 milyon 931 bin kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirdik. Bunun 13 milyon 673 bin kilovatsaati rüzgâr enerji santralimizden, 820 bin 898 kilovatsaati güneş enerji santralimizden ve 10 milyon 803 bin kilovatsaati biyokütle tesisimizden elde edildi. Bu üretim sayesinde belediyemizin tükettiği enerjinin önemli bir kısmını kendi kaynaklarımızla karşılıyor, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltıyoruz.” dedi.

Elde edilen verilerin Çorum Belediyesi’nin yenilenebilir enerji alanındaki kararlı duruşunu ve güçlü altyapısını ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Aşgın, hedeflerinin belediyenin tükettiği enerjinin tamamını kendi kaynaklarıyla karşılamak olduğunu söyledi.

Mevcut yatırımlarla yetinmediklerini belirten Başkan Aşgın, yeni enerji projeleri üzerinde de çalışmaların sürdüğünü kaydederek, bu yatırımların hayata geçirilmesi noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteklerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

Başkan Aşgın, “Hedefimiz; kendi enerjisini üreten, çevresine duyarlı, kaynaklarını verimli kullanan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Çorum bırakan bir belediye olmaktır. Enerjide bağımsız, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir Çorum için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” diye konuştu.BAKAN BAYRAKTAR’DAN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜRZiyarette değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Çorum Belediyesi’nin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek, ortaya konulan vizyon ve yatırımlar dolayısıyla Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.Çorum’u her ziyaretinde şehrin daha da geliştiğini gördüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, özellikle son yıllarda hayata geçirilen meydan düzenlemeleri, sosyal yaşam alanları, altyapı ve üstyapı yatırımlarının şehre önemli değer kattığını söyledi.Çorum’un modern şehircilik anlayışıyla önemli bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Bayraktar, belediyenin çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini belirterek başarılarının devamını diledi.