Çorum'un Boğazkale ilçesinde hafriyat kamyonunun damperini kaldırması sırasında kopan elektrik telleri yangına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçede çalışma yapan hafriyat kamyonunun damperini kaldırması sırasında elektrik telleri koptu.
Kopan tellerin temas etmesi sonucu bölgede yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.
Yangının büyümesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK