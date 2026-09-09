Bu düşünce de, kamuoyunda genel bir tasvip gördü. Ancak, “Tarihi Hükümet Konağı’nın cephe görünümü, yeni yapılacak binada da korunamaz mıydı?” sorusu çeşitli mahfillerde ciddi biçimde tartışılıyor.

Mehmet Yolyapar’ın dünkü “Kent Notları” da, bu konuyu daha çok konuşulur hale getirdi. Yolyapar’ın duygusal yazısı üzerine, pek çok duyarlı insan, gazetemizi arayarak bu görüşe katıldığını ifade etti.

Çorum Belediyesi “Kültür” departmanından emekli olduktan sonra Mersin’e yerleşen köşe yazarımız Ali Alakoç da, bu konuya katkı sağlamak üzere yanan Çorum Hükümet Konağı ile ilgili iki fotoğraf gönderdi. Bunlardan Hükümet Konağı’nın estetik fotoğrafı, “tarihi konağın cephe görüntüsünü muhafaza etme” fikrini güçlendirir nitelikte.