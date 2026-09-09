Olay, Kale Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralana olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı