Çorum Belediyesi, “Gastro Çorum” tanıtım etkinlikleri kapsamında İspanya’nın San Sebastian kentinde düzenlenecek San Sebastian Gastronomika gastronomi festivaline 32 kişilik ekiple katılacak.

HEYETTE KİMLER YER ALIYOR?

Heyette Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün yanı sıra belediyeden bir başkan yardımcısı, ilgili birim müdürleri ve personel ile gurme, şef, gastronomi yazarı ve gazetecilerin yer alacağı öğrenilirken, Çorum Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında, 5-7 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona katılacak 32 kişinin yurt dışı görevlendirmeleri görüşülerek oylandı.

"MALİYETİ NE KADAR?"

Toplantıda söz alan Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç, Çorum’un yöresel mutfağının tanıtılmasına karşı olmadıklarını belirterek, kentin tanıtımının herkesin ortak arzusu olduğunu söyledi.

Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde belediyenin gelirlerini artırmak amacıyla arsa satışları gerçekleştirdiğine dikkat çeken Boruç, 32 kişilik gastronomi seyahatinin belediyeye tahmini maliyetinin ne kadar olduğunu sordu.

Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç

"TÜRKİYE'DEN İLK KEZ BİR BELEDİYE DAVET EDİLDİ"

AK Parti grubu adına açıklama yapan Belediye Meclis Üyesi İsmail Yağbat ise San Sebastian Gastronomika’nın dünyanın önemli gastronomi organizasyonlarından biri olduğunu ifade etti.

Yağbat, 5-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde ulusal ve uluslararası şeflerin sunumları, interaktif oturumlar ve canlı tadım seanslarının gerçekleştirileceğini belirterek, organizasyona alanında dünyanın seçkin isimleri ve markalarının davet yoluyla katılabildiğini söyledi.

Türkiye’den ilk kez bir belediyenin festivale davet edildiğini belirten Yağbat, bu belediyenin ise Çorum Belediyesi olduğunu ifade etti.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi İsmail Yağbat

"BİNLERCE YILLIK MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZÜ ANLATACAĞIZ"

Çorum’un gastronomi kültürünün köklerinin Hitit dönemine kadar uzandığını belirten Yağbat, Hattuşa’da bulunan çivi yazılı tabletlerin Anadolu’daki yemek kültürüne ilişkin önemli bilgiler taşıdığını dile getirdi.

Çorum’un tahıl ve ekmek kültürünün de binlerce yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Yağbat, kentin mutfağının yalnızca yöresel yemeklerden ibaret olmadığını, aynı zamanda tarihi bir gastronomi mirasını temsil ettiğini söyledi.

Çorum’un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi adaylığı sürecine de değinen Yağbat, San Sebastian Gastronomika’da kentin gastronomi kültürünü, tarihini ve yöresel ürünlerini uluslararası gastronomi profesyonellerine tanıtacaklarını belirtti.

ÇORUM'UN YÖRESEL ÜRÜNLERİ TANITILACAK

Festival kapsamında Çorum’a ayrılan dört farklı alanda kentin yöresel ürünlerinin tanıtılacağını aktaran Yağbat, Çorum leblebisi, Kargı tulumu, Oğuzlar cevizi ve Alaca mor soğanının ziyaretçilere sunulacağını söyledi.

Bunun yanı sıra geleneksel şerbetler, Hitit ekmeği, İskilip dolması ve Kargı tulumunun da küçük porsiyonlar halinde misafirlere ikram edileceğini belirten Yağbat, amaçlarının geleneksel Çorum mutfağını uluslararası platformda tanıtmak olduğunu kaydetti.

Yağbat, “San Sebastian Gastronomika gibi dünya gastronomisinin önemli platformlarından birinde Çorum’un kendisini ifade etmesi, yalnızca yemek sunmakla sınırlı değil. Burada Çorum’un gastronomik kimliğini, kültürel mirasını ve yöresel ürünlerini dünyaya anlatacağız. Türkiye’de ilk kez bir belediye San Sebastian Gastronomika’ya katılacak ve Türkiye’yi temsil edecek.” dedi.



