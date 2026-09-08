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Çorum Belediyesi 32 kişiyle İspanya'ya gidiyor! "Maliyeti ne kadar?"

Çorum il merkezinde 4 mahallenin sınırları değişti. Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısında 4 mahallenin sınırlarının yeniden düzenlenmesi teklifi görüşüldü. Akkent, Köprüalan, Mimar Sinan ve Karaca Mahallerinin sınırlarının yeniden düzenlenmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Melikgazi Mahallesi, Gazi Caddesi'nin batı tarafı, Çorum Şehitliği'ni içine alacak şekilde Şehitlik Caddesi bitişiği, Çamlık Caddesi'nin kuzeyine doğru Melikgazi Türbesi ile Belediye Taş Ocağı sınırları dahilinde kalmak suretiyle Pancarlık Köyü sınırına uzanan hat, Samsun Yolu Bulvarının kuzeyinden Çorum Barajı'nın güney kısmını takip eden sınır hattı, Hitit Üniversitesi'nin doğusunda, üniversite kampüsü dışında kalacak şekilde ilerleyerek İtfaiye Müdürlüğü'nü içine alan ve tekrar Çorum Şehitliği'nde birleşen alan içinde yer alacak.

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