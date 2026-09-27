Çorum’un Alaca ilçesinde arı sokması sonrasında rahatsızlanan vatandaş, tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alaca Perçem köyünde yaşayan 61 yaşındaki Ünal Türk, arı sokması sonrasında rahatsızlanması sebebiyle Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ünal Türk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ünal Türk’ün cenazesinin, Perçem köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı