Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan beraberinde Belediye Meclis Üyesi Halil Tonbul ile birlikte MHP Genel Merkezini ziyaret etti. Başkan Arslan, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve parti kurmaylarına 16-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Alaca Festivali'nin resmi davetiyesini takdim etti. Başkan Arslan, davetiyeyi takdim ettiği Bahçeliye, Alacalı hemşehrilerinin selam ve muhabbetlerini iletti. Ziyarette ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler istişare edildi.

Heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı da makamlarında ziyaret etti.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı