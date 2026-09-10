Festivalin ilk günü olan 16 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı, tam bir "Eğlence Akşamı"na sahne olacak. Kurulacak çocuk oyun alanları, palyaço gösterileri ve birbirinden renkli etkinliklerle özellikle minikler ve aileleri unutulmaz bir akşam yaşayacak.

Festivalin ikinci gününde ise coşku Veli Çayırı Mesire Alanı’na taşınacak. Açık havada düzenlenecek "Uçurtma Şöleni" ile Alaca semaları rengârenk uçurtmalarla süslenerek görsel bir şölen sunacak.

AlacaFest’in üçüncü gününde eğlencenin ritmi konserlerle artacak. Yeniden Cumhuriyet Meydanı'na dönecek olan kalabalık, sevilen sanatçılar Samet Durukan ve Tuğçe Kılıç'ın sahne performanslarıyla müzik dolu bir gece geçirecek. Organizasyonun finali ise Cumhuriyet Meydanı'nda, Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden İsmail Altunsaray’ın vereceği konserle taçlandırılacak.

Festivalin ilçe için önemine değinen Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, tüm vatandaşları bu büyük buluşmaya çağırdı.

Muhabir: Haber Merkezi