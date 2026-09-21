Alaca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen AlacaFest, unutulmaz bir geceyle sona erdi. 5 gün boyunca devam eden festivalin final konserinde sanatçı İsmail Altunsaray sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde Altunsaray, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri izleyen vatandaşlar, Altunsaray'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Konserin ardından Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Altunsaray'a çiçek ve plaket verdi.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, konserde yaptığı konuşmada, güzel bir günde vatandaşlarla bir arada olmaktan gurur ve şeref duyduğunu belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Şerif Arslan ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ise AlacaFest ile ilçedeki vatandaşları aynı meydanda, aynı heyecan ve mutlulukla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Arslan, "Çocuklarımızın güldüğü, gençlerimizin eğlendiği, büyüklerimizin keyifli vakit geçirdiği, esnafımızın, üreticimizin ve vatandaşımızın birlikte olduğu güzel bir festival yaşamak istedik. Çok şükür bugün görüyoruz ki Alaca'mız bunu fazlasıyla başardı. Dört gün boyunca çocuklarımızla eğlendik, uçurtmalarımızı gökyüzüne bıraktık. Müzikle ve sanatla buluştuk." dedi.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konsere Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan, MHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ve MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru da katıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı