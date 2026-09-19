Çorum’un Alaca ve Sungurlu İlçesi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeyle dağıtılan ayçiçeği tohumlarının ekildiği alanlarda saha kontrolleri sürüyor.

Alaca ve Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, ayçiçeği üretim alanları yerinde incelenerek ürünlerin gelişim süreci değerlendiriliyor. Saha çalışmalarında ayçiçeği bitkilerinin gelişim durumu, ekiliş alanları, bitki sıklığı ve tarlaların genel durumu kontrol ediliyor.

Teknik ekipler tarafından yapılan incelemelerde üretim sürecinin mevcut durumu değerlendirilirken, olası hastalık ve zararlara karşı da takip gerçekleştiriliyor. Kontroller sırasında üreticilere, bitki gelişimi ve üretim sürecinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında teknik bilgiler veriliyor.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, saha çalışmalarıyla üreticilerin karşılaşabileceği sorunların yakından takip edildiğini bildirdi. TAKE Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla tarım arazilerinin daha etkin kullanılması, üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanması, yağlık ayçiçeği üretiminin desteklenmesi ve yerli üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi