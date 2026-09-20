Çorum'un Alaca ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Alaca Öğrenci Yurdu'nda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesi öğrencilerin temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda barınabilmeleri amacıyla hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaz dönemi boyunca yurt binasında genel temizlik, bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yürütüldü.

Öğrenci odaları ve ortak kullanım alanlarının yanı sıra koridorlar, sosyal alanlar, yemekhane ve diğer hizmet birimlerinde temizlik çalışmaları yapılarak tüm alanların yeni döneme hazır hale getirildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı