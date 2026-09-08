Çorum Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında, Öğretmen Lisesi Caddesi’nin isminin değiştirilmesi gündeme geldi. Yapılan görüşmelerin ardından mevcut cadde ismi kaldırılarak yerine Meteoroloji Caddesi isminin verilmesi oy çokluğu ile kararlaştırıldı.

“Neden değiştirildi?”

Karara Yeni Parti Meclis Üyesi Erkan Özbal itiraz etti. Özbal, caddenin isminin neden değiştirildiğini sorarken, “Meteoroloji” kelimesinin özellikle yaşlı vatandaşlar tarafından telaffuz edilmesinin de zor olacağını dile getirerek kararı eleştirdi.

Meteoroloji Müdürünün ricası

Gündem maddesini Meclis’e taşıyan AK Partili meclis üyeleri ise cadde isminin değiştirilmesi talebinin Meteoroloji Müdürünün ricası üzerine gündeme getirildiğini ifade etti.

Meclis’te yapılan görüşmelerin ardından cadde isminin değiştirilmesi yönündeki gündem maddesi, Yeni Parti grubunun itirazlarına rağmen oy birliği ile kabul edildi.