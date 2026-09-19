Bolu İskilipliler Platformu Başkanı ve iş insanı Fikret Kısar, uzun süredir gündemde olan İskilip-Tosya yoluyla ilgili açıklamasında, geçmiş yıllarda verilen sözlerle bugün gelinen nokta arasında çelişki olduğunu söyledi.

Bolu’da yaklaşık üç yıl önce Tosya yolu konusunda söz verildiğini, iki yıl önce ise İskilip’te düzenlenen iftar programında yolun gündemden çıkarılmasının istendiğini ifade eden Fikret Kısar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İskilip-Tosya yolu ile ilgili geçmişte sözler verildiğini bütün İskilip biliyor. Şimdi ise, bu yolda araç trafiğinin çok düşük olduğu vurgulanmaya başlandı. Bir video çekilerek bu yoldan hiç araç geçmediği kanıtlanmaya çalışılmış, buna rağmen, yolun üç etapta yapılacağı söylenmiş.

Yol elbette bu haliyle ulaşıma elverişli değil. Ama, yapılmış olsa, çok önemli bir güzergâh haline gelecek.

Dolayısıyla, siyaseten söylenen sözlerde de tezat var, düşünce tarzı da doğru değil.

Bu yolla ilgili karar ne ise kamuoyuna net şekilde açıklansın ki, İskilip halkı da bilsin.”