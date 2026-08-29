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Olayın şüphelileri M.A. ve A.A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı M.Ç., sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Ç., acil ameliyata alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yıldızhan Mahallesi Misket Sokak'ta M.A. ve A.A. kardeşler ile M.Ç. arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

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