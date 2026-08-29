Alınan bilgiye göre, Yıldızhan Mahallesi Misket Sokak'ta M.A. ve A.A. kardeşler ile M.Ç. arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç., tüfekle vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.Ç., sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Ç., acil ameliyata alındı.
Olayın şüphelileri M.A. ve A.A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK