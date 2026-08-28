Afacan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Türk tarihindeki önemine dikkat çekti.

30 Ağustos 1922’nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde tarihin akışını değiştiren en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Afacan, Büyük Taarruz’un 26 Ağustos 1922 sabahı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde başladığını hatırlattı.

Afacan, Türk ordusunun vatan topraklarını işgalden kurtarmak ve milletin bağımsızlığını yeniden tesis etmek amacıyla büyük bir kararlılıkla mücadele ettiğini belirterek, “30 Ağustos; Türk milletinin vatanına, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkma iradesinin dünyaya ilanıdır” ifadelerini kullandı.

“30 AĞUSTOS, YENİDEN AYAĞA KALKIŞIN ADIDIR”

Kocatepe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’nın ordunun başında bulunduğunu hatırlatan Afacan, yokluk ve imkânsızlıklar içerisinde verilen mücadelenin büyük bir zaferle sonuçlandığını kaydetti.

26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz’un yalnızca dört gün içerisinde kesin bir zafere dönüştüğünü belirten Afacan, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandığını ifade etti.

Zaferin yalnızca askeri bir başarı olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Afacan, “30 Ağustos, bir milletin yeniden ayağa kalkışının adıdır” dedi.

“BU ZAFER MİLLETİMİZİN ORTAK ESERİDİR”

Büyük Zafer’in yalnızca cephede mücadele eden askerlerin değil, tüm milletin fedakârlıklarıyla kazanıldığını belirten Afacan, cepheye mermi taşıyan kadınlardan evlatlarını vatan uğruna uğurlayan annelere kadar toplumun her kesiminin Millî Mücadele’ye destek verdiğini ifade etti.

Afacan, Malazgirt’ten 1922’ye uzanan tarihsel süreçte Türk milletinin Anadolu’yu vatan olarak koruma iradesini sürdürdüğünü belirterek, 30 Ağustos Zaferi’nin geçmişten geleceğe uzanan büyük bir tarihî mirasın önemli sembollerinden biri olduğunu kaydetti.

“EN BÜYÜK EMANET CUMHURİYETİMİZDİR”

Mesajının sonunda başta Cumhuriyetin kurucusu ve Ebedî Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anan Afacan, “Onların bizlere bıraktığı en büyük emanet; bağımsız, özgür ve egemen bir Türkiye Cumhuriyeti’dir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi