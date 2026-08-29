Alınan bilgiye göre, O.P. (18) ile arkadaşı E.A. (18), sabaha karşı Buharaevler Mahallesi Mahmutevler Caddesi'ndeki bir parka gelerek sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

İddiaya göre, iki arkadaşın yayın yapmaya başlamasından kısa süre sonra parka gelen A.E.Ö. (16) ile aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.Ö, yanında bulunan tüfekle O.P. ve E.A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.