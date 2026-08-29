Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri ve KEFEK Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı ilçe ziyaretlerine Düvenci, Mecitözü, Aşdağul ve Ortaköy ile devam etti.

Milletvekili Ahlatcı, özellikle Düvenci beldesine doğalgaz, spor sahası ve yeni belediye binası müjdelerini vererek hizmet siyasetinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Hemşehrileriyle bağını hiçbir zaman koparmayan AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, ilçe ziyaretleri kapsamında Çorum’un dört bir yanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Gittiği her noktada içten, tavırlarıyla dikkat çeken Ahlatcı, “Bizim anlayışımızda sadece oy istemek değil; hemşehrilerimizle her zaman hemhal olmak, aynı sofrayı paylaşmak ve gönül köprülerini daima diri tutmak var” mesajı verdi.

DÜVENCİ’YE 3 MÜJDE

Ziyaretlerin ilk durağı olan Düvenci’de Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, belde teşkilatı ve mahalle muhtarlarıyla buluşan Milletvekili Ahlatcı, hemşehrilerinin taleplerini tek tek dinledi. Samimi yaklaşımıyla yediden yetmişe herkesin takdirini toplayan Yusuf Ahlatcı, çocuklarla çocuk oldu, annelerin hayır duasını alarak beldenin çehresini değiştirecek müjdeleri art arda sıraladı.

DOĞALGAZ GELİYOR

Bu yılın sonunda altyapı çalışmalarına başlanacağını belirten Ahlatcı, Düvenci’nin önümüzdeki yıl doğalgaza kavuşacağını müjdeledi.

BELEDİYE BİNASI

VE SPOR SAHASI

Çevre, Şehircilik me İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle beldeye kazandırılacak Yeni Belediye Binası ile gençlere söz verilen Spor Sahası projelerinin ihale aşamasına geldiğini duyurdu.

Beldede ekmek açan emektar kadınların sofrasına bağdaş kurup konuk olan, muhabbetlerine ortak olan Ahlatcı, miniklere hediye ettiği formalarla yüzleri güldürdü. Ahlatcı ayrıca, merhum Müzik Öğretmeni Berkant Bolat’ın anısını yaşatmak amacıyla eşi Yasemen Bolat tarafından Düvenci İlkokulu-Ortaokulu’nda kurulan müzik atölyesini ziyaret ederek anlamlı mirasa katkı sunan herkese yürekten teşekkür etti.

TEK YÜREK BULUŞMALARI

Mecitözü, Aşdağul ve Ortaköy ilçe ziyaretlerine ivme kesmeden devam eden Ahlatcı; Mecitözü, Aşdağul ve Ortaköy’de teşkilat binalarında muhtarlar ve vatandaşlarla adeta bir gönül buluşması gerçekleştirdi.

ALIN TERİNE DESTEK

Günlük 60 ton kapasiteyle çalışan Mecitözü Süt Üreticileri Birliği’ni ziyaret eden Ahlatcı, Birlik Başkanı Hüseyin Erdoğan’dan bilgi aldı. Çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

ORTAK AKIL VE İÇTEN İSTİŞARE

Mecitözü ve Ortaköy İlçe Başkanlıklarında coşkulu kalabalıklarca karşılanan Ahlatcı, vatandaşların taleplerini yerinde, içtenlikle not etti. Ahlatcı, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncü ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ile bir araya gelerek, belde ve ilçelerin geleceğine yön verecek yeni projeleri değerlendirdi.

Halkın içinden bir isim olarak gönül belediyeciliği ve hizmet siyasetini harmanlayan Ahlatcı, mütevazı duruşu, samimiyeti ve gayretiyle Çorum’un her köşesinde hemşehrilerinin yanında olmayı ve ilçe temaslarını sürdüreceğini ifade etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR