Çorum Barosu, stajını başarıyla tamamlayan Av. Bengisu Kula, Av. Eren Enes Yıldırım, Av. Aişe Serra Giray, Av. Yıldız Çıplak ve Av. Emirhan Erdem için ruhsat ve yemin töreni düzenlendi.

Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri, genç avukatları stajını yaptığı avukat meslektaşları ve aileleri ile davetlilerin katıldığı törende yemin eden Av. Bengisu Kula, Av. Eren Enes Yıldırım, Av. Aişe Serra Giray, Av. Yıldız Çıplak ve Av. Emirhan Erdem ruhsatlarını alarak cübbe giydi.

Baro Başkanı Turan Kalıpcı, aralarına katılan yeni meslektaşlarını tebrik ederek görev hayatında başarılar diledi. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi