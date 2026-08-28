Çorum Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ercan Şanal, yönetim kurulundaki 4 üyenin aldığı gizli kararla görevden alındı. Görevden alındığını Ticaret Sicili’nde yayımlanan değişiklikle öğrendiğini kaydeden Şanal, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan genel kurulda Ethem Baran, Hasan Sağır ve Ercan Şanal başkanlık için yarıştı. 405 oy alan Ercan Şanal birliğin yeni başkanı oldu.

Seçimlerin üzerinden yaklaşık 6 ay geçtikten sonra Birlik yönetiminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

4 YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GİZLİ KARAR ALDI

Edinilen bilgilere göre yönetim kurulu üyeleri başkanlık görevinden alınması yönünde gizli karar aldı.

Başkan değişikliğinin Ticaret Sicili’ne de tescil edilmesiyle birlikte Birlikte yeni bir süreç başladı. Ancak söz konusu kararın alınma yöntemi tartışmaya neden oldu.

KARAR DEFTERİNİN İKİ HAFTA SAKLANDIĞI İDDİASI

Görev değişikliği sürecine ilişkin en dikkat çekici iddialardan biri Birliğin karar defteriyle ilgili. Edinilen bilgilere göre karar defterinin yaklaşık iki hafta boyunca Birlik Başkanı Ercan Şenal ile bazı yönetim kurulu üyelerinden saklandığı ileri sürülüyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan gelişmelerin ardından Ercan Şanal, görevden alma işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Şanal, konuyla ilgili detaylı açıklamayı Pazartesi günü yapacağını söyledi.