Tüm Muhtarlar Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şükran Yazgın’dan yetki belgesini teslim alan Adem Ölçer, “Köy ve mahalle muhtarlarının özlük haklarını savunmak başta olmak tüm muhtarlarımıza hizmet edeceğiz” dedi.

Tüm Muhtar Sen’in, Türkiye’de ilk ve tek yetkili muhtar sendikası olduğuna işaret eden Ölçer, Çorumlu tüm muhtarları Tüm Muhtar Sen çatısı altında yer almaya davet ettiği açıklamasında, “Tüm muhtarlarımızı kucaklayıcı bir teşkilat olarak, ürettiğimiz hizmetleri, Çorumlu muhtarlarımızla da buluşturmak üzere yola çıktık. Türkiye’nin ilk ve tek yetkili sendikasıyız. Tüm muhtarlarımızı sendikamız çatısı altında birleşmeye davet ediyorum.” diye konuştu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ