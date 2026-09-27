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Jesus Remirezli Venezuela ise bugün Japonya ile karşılaşacak.

Romanya Milli Takımında yer alan Andrei Borza, İsveç’e deplasmanda 2-1 kaybettikleri maçta yedek kulübesinde yer alırken, Kyziridis ise Yunanistan’ın Sırbistan’a 2-1 kaybettiği maçın kadrosunda yer bulamadı.

Ramadani, Arnavutluk Milli Takımı’nın Belarus’u 2-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçında 90 dakika süre alırken, Ermin Mahmic, Bosna Hersek’in Polonya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada 78.dakikada oyuna girdi.

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