Arca Çorum FK’nın milli takımlara çağrılan 5 futbolcusundan 2’si forma şansı buldu.
Ramadani, Arnavutluk Milli Takımı’nın Belarus’u 2-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçında 90 dakika süre alırken, Ermin Mahmic, Bosna Hersek’in Polonya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada 78.dakikada oyuna girdi.
Romanya Milli Takımında yer alan Andrei Borza, İsveç’e deplasmanda 2-1 kaybettikleri maçta yedek kulübesinde yer alırken, Kyziridis ise Yunanistan’ın Sırbistan’a 2-1 kaybettiği maçın kadrosunda yer bulamadı.
Jesus Remirezli Venezuela ise bugün Japonya ile karşılaşacak.
Muhabir: Haber Merkezi